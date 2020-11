Semi-lockdown in Alto Adige: chiusi negozi, bar e ristoranti. Coprifuoco dalle 20 alle 5

Consentito solo l'asporto fino alle 20 e le consegne fino alle 22. Scuole superiori e università passano alla didattica a distanza. Il trasporto locale sarà ridotto del 50%. Chiusura anche per il commercio al dettaglio: restano aperti solo alimentari e i fornitori di beni di consumo giornaliero come farmacie, tabaccherie ed edicole.

In attesa di sapere se sul suolo nazionale sarà decretato a partire dalle 21, intanto in Alto Adige il coprifuoco già scatta dalle 20 alle 5 del mattino. Durante questa fascia oraria si potrà uscire di casa solo per lavoro, salute e motivi urgenti.

La misura, stabilita dal Presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher, sarà valida dal 4 al 22 novembre.

Ma non è la sola