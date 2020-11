No a chiusure anticipate dei negozi, salta la misura: negozi salvi

Non dovrebbe entrare a far parte del nuovo Dpcm la chiusura dei negozi e degli esercizi commerciali più in generale. L’ipotesi di una chiusura generalizzata a livello nazionale era considerata come una delle ipotesi da adottare per ridurre la diffusione del contagio.

Quindi niente chiusura alle 18 delle attività economiche che di fatto avrebbe imposto una sorta di coprifuoco già a partire da quell’ora, lo riporta l’Adnkronos.

Saranno possibili però delle restrizioni di livello locale dove la diffusione del virus minaccia maggiormente la salute pubblica dei cittadini.

Il coprifuoco alle 21 è una ipotesi ancora in piedi

Un coprifuoco a partire dalle ore 21 potrebbe comunque essere imposto a livello nazionale, obbligando tutti i cittadini a rincasare o a non uscire oltre quell’orario.

Si potrà uscire di casa oltre le ore 21 per motivi di lavoro e per ragioni di salute, se ad esempio si deve raggiungere un ospedale in caso di urgenza.