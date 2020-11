Lutto nel mondo del cinema: Gigi Proietti muore a 80 anni

L'attore è deceduto all'età di 80 anni in una clinica della capitale dopo essere stato ricoverato per dei problemi cardiaci.

Gigi Proietti è morto oggi nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. È deceduto alle 5.30 del mattino in una clinica romana. Era ricoverato già da due settimane per gravi problemi cardiaci. Le sue condizioni sono peggiorate ieri sera, cosa che ha spinto i medici a sedarlo.

Le moglie e la figlia sono rimaste fino a tardi, lasciando la clinica interno a mezzanotte. Hanno saputo della triste notizia solo nella mattina.

''Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie'', ha dichiarato la famiglia.