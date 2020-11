Covid, nuovo post di Toti: tweet su anziani scritto malamente da un mio collaboratore

Così il governatore della Liguria è tornato sulla bufera scatenata da un suo messaggio su Twitter in cui ha definito gli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”, rinnovando le sue scuse e spiegando meglio la propria posizione in un lungo post su Facebook.

“Sto scrivendo questo post in prima persona, parola per parola”, ha precisato Toti, aggiungendo: “Un mio precedente tweet, scritto in effetti malamente da un mio collaboratore, ha scatenato l’inferno. È stata una cosa mal fatta. Mi dispiace e chiedo scusa, per me e per chi l’ha scritto. Chi lavora talvolta sbaglia. E magari imparando dall’errore, migliorerà in futuro”.

“Troppo facile dare la colpa al collaboratore maldestro”, ha commentato un utente, mentre un altro, più sarcastico, ha scritto: “Mi sembrava strano che la colpa fosse sua e non fosse di qualcun altro. Ora tutto è tornato alla normalità”.

Una donna di 73 anni si dice invece “offesa” dalla proposta e di non voler “essere chiusa in casa: sono attenta e capacissima di dosare le mie uscite, di usare mascherina e gel, di tenere la distanze. Cercate chi queste cose non le rispetta e fateglielo fare con le buone o con le cattive”.

Ma c’è anche chi scrive che “era chiaro l’intento, ma scritto molto male. Bravo a spiegare”.

Il nuovo Dpcm

Nel suo post il governatore ha infatti precisato la propria posizione riguardo alla necessità di tutelare le persone più anziane, mentre è in corso il confronto con il governo sulle nuove misure del Dpcm previsto per domani ed è emerso che alcune regioni hanno infatti proposto di limitare gli spostamenti degli anziani.

“Oltre il 40% dei ricoverati nei nostri Pronto Soccorso ha oltre 75 anni, e oltre il 90 % dei decessi riguarda proprio anziani e persone già con patologie. Allora a me appare chiaro che, proteggendo loro, proteggiamo anche il resto dei nostri cittadini. Se troviamo il modo di proteggerli, i nostri genitori e nonni non si ammaleranno, i nostri Pronto Soccorso si svuoteranno, chi andrà nei nostri ospedali farà parte della parte meno fragile della società e quindi la loro degenza durerà poco e per lo più con esiti felici. Inoltre avremo modo di curare tutti, ci sarà posto nei nostri ospedali, i nostri medici avranno fiato, e noi, potendo curare ogni persona, non dovremo chiudere di nuovo il Paese. E insieme chiudere reparti interi di ospedale per curare pazienti Covid lasciando indietro gli altri. Non è una guerra tra generazioni. È semplice senso di responsabilità”, ha scritto Toti.

Bufera dopo il tweet

Immediate erano state le reazioni indignate del web e dei politici al tweet in cui il governatore precisava che "solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese, che vanno però tutelate".