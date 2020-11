Emilia Romagna, Stefano Bonaccini positivo al coronavirus

Stefano Bonaccini è positivo al nuovo coronavirus. Il presidente della regione Emilia Romagna ha effettuato il test domenica mattina in via precauzionale, in vista degli appuntamenti programmati in agenda per oggi e domani, lunedì 2 novembre.

Il governatore è asintomatico e si è messo in isolamento nella sua abitazione, da dove continuerà a lavorare per portare "porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni", si legge nel comunicato.

Durante la prima ondata dell'epidemia, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, si è ammalato di COVID-19, dopo aver partecipato ad una iniziativa di #Milanononsiferma a fine febbraio. Anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha contratto il virus i primi di marzo, ma senza riportare sintomi.

In Emilia-Romagna sono 55.841 i casi totali di positività, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, con un incremento di 2.046 positivi registrati ieri e 19 decessi, per un totale di 4.631 morti dovute al COVID-19.