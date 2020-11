Coronavirus, Lamorgese: "Lockdown? Ultima ratio"

Secondo la titolare del Viminale le scelte del Governo su eventuali, nuove misure restrittive dipenderanno in larga parte dagli atteggiamenti individuali di ogni cittadino e dall'andamento complessivo della situazione epidemiologica.

La decisione di introdurre una nuova quarantena generalizzata dovrebbe essere considerata come l'ultima ratio da parte del Governo per far fronte alla pandemia di Covid-19.

A sostenerlo quest'oggi in un'intervista a Repubblica, allineandosi così alle indicazioni degli ultimi giorni espresse da molti esperti, è il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese:

"Dipenderà dall'andamento della curva epidemiologica che è influenzata dai comportamenti individuali e collettivi. Il lockdown è l'estrema ratio", sono state le parole della Lamorgese.

In queste stesse ore, il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito la situazione legata alla pandemia critica e le prossime 48 ore fondamentali per piegare la curva dei contagi, preannunciando dunque una nuova stretta sulle misure restrittive.

Il Covid-19 in Italia

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute italiano, sono 679.430 i casi complessivi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia, per un aumento di 31.758 unità rispetto alla giornata precedente, a fronte di 38.618 vittime.