Ecco come le norme anti-Covid cambiano anche Ognissanti e la commemorazione dei defunti

Accessi contingentati nei cimiteri, niente assembramenti e in alcuni comuni chiusura totale dei campi santi nei giorni di tradizionale maggiore afflusso.

La pandemia di coronavirus ha cambiato anche il modo di vivere le festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti che cadono l’1 e il 2 novembre. Il Dpcm non ha fornito indicazioni per i cimiteri e i sindaci si stanno muovendo in ordine sparso.

Molti comuni hanno deciso di varare regole precise e rigide per rispettare distanziamento e norme anti-Covid: ingressi e uscite differenziate, percorsi interni, divieto di assembramento, mascherine e divieto di celebrare messe o benedizioni di tombe o cappelle.

Da Nord a Sud le iniziative