Protesta contro il DPCM, a Cremona un ristorante stampa scontrino da zero euro con dedica a Conte

Un ristorante di Cremona, in Lombardia, ha deciso di esprimere la propria preoccupazione nei confronti del nuovo Dpcm stampando lo scontrino da zero euro di chiusura cassa e postando ciò su Facebook insieme ad una dedica al premier Conte.

La Locanda Torriani, un ristorante di Cremona di proprietà di due giovani ragazzi, ha deciso di mostrare le conseguenze del Dpcm per il loro locale al Presidente del Consiglio Conte attraverso un post su Facebook, all'interno del quale hanno postato una lettera al premier insieme allo scontrino di fine giornata del ristorante.

"Buonasera Presidente. Sono scattate le 18.00 e la chiusura cassa è stata fatta" così inizia la lettera dei titolari Samantha e Simone, proprietari da un anno della Locanda Torriani, i quali hanno postato il risultato della giornata lavorativa, senza incassi effettuati, con uno scontrino da zero euro.

I due, che non hanno avuto clienti per l'ora di pranzo, non hanno guadagnato la giornata lavorativa ed hanno espresso sui social la propria preoccupazione per le conseguenze di questo Dpcm.

All'interno della lettera aperta a Conte i due hanno raccontato la loro avventura lavorativa e le loro difficoltà, considerando che il locale era stato acquisito il 24 ottobre del 2019.

"Durante quest'anno questi due ragazzi sono stati morosi, compagni, amici, colleghi, soci, ma anche pittori, falegnami e muratori sempre per quell'unico obiettivo! Questi due folli ce l’avevano fatta ad aprire il LORO ristorante, e più che mai si trovano a stringere i loro denti e le loro cinghie. Ma caro Presidente, le posso garantire che questi due giovani ragazzi, con mille sogni nel cassetto, torneranno a ridere e non a sorridere!" conclude la lettera.

In questi giorni, in seguito all'entrata in vigore delle nuove regole dell'ultimo Dpcm, numerose sono state le proteste che si sono svolte in diverse città d'Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Firenze. In queste occasioni ci sono stati anche scontri con la polizia, la quale ha effettuato dei fermi.