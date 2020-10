Covid, Iss: situazione critica,11 regioni a rischio elevato, si va verso scenario 4

Nella settimana di monitoraggio, l’epidemia in Italia è in “rapido peggioramento”, con un numero di nuovi casi quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente, “compatibile ancora complessivamente con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4”, si precisa nel documento. Lo scenario 4 indica una “situazione di trasmissibilità non controllata, con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5”, stando al documento diffuso nelle scorse settimane dall’Istituto superiore della Sanità (Iss).

Nel rapporto si evidenzia come, nella settimana in esame, siano 11 tra regioni e province autonome da considerare “a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Sars-Covid-2, e otto quelle classificate a rischio moderato, con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese”. E viene segnalato per la prima volta il superamento in alcuni territori della soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica (40%), con "un’alta probabilità che 15 Regioni/PPAA superino le soglie critiche di terapia intensiva e/o aree mediche nel prossimo mese”.

"Si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga casa il più possibile", si legge nelle conclusioni del rapporto.

Oggi sono stati registrati altri 31.084 casi di Covid-19, a fronte di un numero record di tamponi pari a oltre 215mila, e altri 199 morti. Nella conferenza stampa tenuta oggi, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha confermato un Rt a livello nazionale "ancora in crescita che viaggia intorno a 1.7".