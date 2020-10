Guarito! Tampone negativo per Cristiano Ronaldo, può uscire dalla quarantena

L'attaccante della Juventus e della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus e può riprendere gli allenamenti con il resto della squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Lo afferma un comunicato della società torinese:

Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

​Ronaldo era risultato positivo al coronavirus il 13 ottobre scorso mentre si trovava in ritiro con la propria nazionale per le partite di Nations League contro Francia e Svezia.

La Juventus scenderà in campo domenica 1° novembre alle ore 16:00 per la sfida in trasferta contro lo Spezia neopromosso in serie A.