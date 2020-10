Piemonte, ospedali potenziati con 9 tensostrutture esterne dell'Esercito

Le strutture modulabili sono state allestite nelle pertinenze esterne degli ospedali torinesi e della provincia di Cuneo e Asti. La regione effettuerà dei sopralluoghi a Vercelli, Alessandria e Chivasso per nuove installazioni.

Per alleviare la pressione sulle strutture sanitarie dovuta all'impennata di contagi e ricoveri, la regione Piemonte ha deciso di installare nelle pertinenze esterne degli ospedali delle tensostrutture modulabili riscaldate in cui verranno sistemati i pazienti Covid a bassa e media intensità.

Il piano di potenziamento sanitario, nella sua fase iniziale, riguarda 9 ospedali e sarà ultimato entro venerdì 30 ottobre grazie alla collaborazione strategica della Protezione civile con l'Esercito. Per l'allestimento, infatti saranno impiegate le Forze Armate e la Brigata Alpina “Taurinense”, nell’ambito del progetto di supporto alla Sanità Nazionale voluto dal Ministero della Difesa.

E intanto in #Piemonte si allestiscono le tensostrutture dell’ @Esercito di fronte agli ospedali per ospitare paziente #covid a bassa e media intensità. Medici e #prontosoccorso sopraffatti dal numero enorme di ricoveri #secondaondata #epidemia pic.twitter.com/LX4Ja9IrY5 — Chiara Pottini (@ChiaraPottini) October 29, 2020

​Gli ospedali coinvolti, nella provincia di Torino, sono il Rivoli, dove ieri è stato ultimato il montaggio di due tensostrutture dedite principalmente al pre-triage del pronto soccorso, il San Giovanni Bosco e il San Luigi di Orbassano.

Altri allestimenti riguarderanno alcuni ospedali in provincia di Cuneo e Asti.

La Regione fa sapere in una nota che nelle prossime ore saranno effettuate dei sopralluoghi presso il Maria Vittoria e il Martini di Torino, mentre sono in corso le valutazioni riguardanti gli ospedali di Vercelli, Alessandria e Chiavasso.

I casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono in totale 65.030, con un incremento pari a 2585 nelle ultime 24 ore. Sono 27 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nell'ultimo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, per un totale di 4332 dall'inizio dell'epidemia.