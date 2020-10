Covid-19, gli esperti lanciano “l’operazione verità” sugli errori del governo

Un gruppo di esperti, fisici, avvocati, microbiologi, geologi e studiosi di genetica, lanciano un appello per “un’operazione verità” sugli errori commessi dal governo nella strategia per affrontare il coronavirus.

Nella lettera aperta si indicano i 10 punti strategici su cui bisognava e bisogna focalizzarsi per evitare una terza ondata del coronavirus.

L’operazione verità

“È dunque riesplosa la pandemia da Covid-19. I sacrifici degli italiani, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, sono stati gettati alle ortiche. È importante avviare una operazione verità che individui gli errori commessi non solo perché ciascuno si faccia carico delle proprie responsabilità, ma soprattutto per evitare il ripetersi di simili errori. Perché se dovessimo ripeterli in futuro, domata la seconda ondata, potremmo trovarci a dover fronteggiare la terza”, si legge nel documento sottoscritto da Nicola Casagli, Pierluigi Contucci, Andrea Crisanti, Paolo Gasparini, Francesco Manfredi, Giovanni Orsina, Luca Ricolfi, Stefano Ruffo, Giuseppe Valditara, Claudio Zucchelli.

Un cronoprogramma certo

Secondo i firmatari “quello che non è stato fatto fra maggio e ottobre deve assolutamente essere fatto ora. Perché il problema cruciale di un’epidemia non è portare il numero di contagi vicino a zero, ma mantenerlo basso quando il peggio sembra passato".

“Serve un cronoprogramma che specifichi costi, strumenti, fasi di avanzamento, date di conclusione. Perché il rischio che corriamo è grande. È il rischio che, dopo il tempo delle chiusure, quello delle aperture ci restituisca la medesima illusione, il medesimo tempo sospeso in cui siamo vissuti quest’estate – prosegue il testo - Un intervallo in cui si fa poco per contrastare il virus, ci si illude che il virus sia in ritirata, e così si prepara l’arrivo di una nuova ondata. Gli italiani, come sempre, finiranno per fare quel che gli si chiede, sopportando sacrifici e rinunce”.

La ricetta in 10 punti

Il documento analizza i 10 dossier ritenuti strategici dagli studiosi per superare questa drammatica fase e su cui "è avvenuta la Caporetto del Governo".