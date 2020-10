Presidente della Cei Gualtiero Bassetti positivo al Covid 19

Il coronavirus continua a non guardare in faccia nessuno, non risparmiando nemmeno chi di santi in Paradiso dovrebbe averne anche non in senso metaforico.

Tra i nuovi contagiati figura infatti anche il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.

L'alto prelato ha dichiarato di vivere questo momento con fede, speranza e coraggio.

Le sue condizioni sono costantemente monitorate e sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento.

Ricordiamo che in Italia nella giornata di oggi è stato registrato il nuovo record di contagiati, con 24.991 casi a fronte di 198.952 tamponi eseguiti.