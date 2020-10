Coronavirus: Valle d'Aosta la regione con più contagi d'Italia

Secondo i dati pubblicati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all'Humanitas Research Hospital di Milano, in Valle d'Aosta ci sono 575,3 contagiati su 100.000 abitanti. Segue subito dopo la provincia di Bolzano con 348,5 casi positivi su 100.000 residenti.

La Valle d'Aosta ha anche altri tre primati: il numero dei ricoveri (59,7 su 100.000 abitanti, seconda la Liguria con 50,8), il rapporto tra i casi positivi e le persone testate negli ultimi sette giorni (50,14%, seconda la Liguria con il 32,2%) e il numero dei decessi in sette giorni (6,3 su 100.000 abitanti, seconda la Liguria con 4).

Le motivazioni dietro questo ampio contagio sono da ricercare nella vita valdostana che, come dichiarato da Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'unità di crisi sull'emergenza Covid in Valle d'Aosta, è molto comunitaria, specialmente nei paesi. La gente s'incontra molto spesso e condivide molti luoghi come bar e tavernette private.

Montagnani ha specificato che il contagio è ripreso dal momento della riapertura delle scuole con un boom di casi positivi tre settimane dopo le prime lezioni. In particolare a detta sua i ragazzi non si sono infettati in classe ma sui trasporti pubblici, durante le feste o la movida e mentre facevano sport.

Si ritiene che uno dei principali focolai sia stata la festa dei 'Coscritti', ovvero i neodiciottenni, che si è svolta a fine settembre tra Verrayes, Chambave e Saint-Denis, ha detto Montagnani, riporta Repubblica.

Ora come misure di risposta per affrontare il contagio è iniziato il trasferimento dei pazienti meno gravi alla Clinica Saint-Pierre, che entro giovedì accoglierà 35 persone, per ridurre l'onere all'ospedale Parini di Aosta. L'obiettivo, afferma l'ASL valdostana, è "avere letti Parini utili per eventuali nuovi ricoveri e, se possibile, ricostruire un reparto dedicato alla cura del Covid-3".