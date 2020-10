Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa

Dai volti delle icone della Madre di Dio e delle sante, alle opere che riflettono la vita delle donne in Russia e quelle delle autrici dei capolavori dell’avanguardia russa, che hanno influenzato l’arte mondiale del XX secolo.

Sono esposti circa 90 capolavori del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, in larga parte mai visti prima d’ora in Italia. L’esposizione è dedicata alle donne russe, eroine di un’atmosfera storica, sociale e culturale, del tutto particolare, ed è composta da due grandi capitoli suddivisi in 8 sezioni: IL CIELO - La Vergine e le sante; IL TRONO - Zarine di tutte le Russie; LA TERRA - L’orizzonte delle contadine; VERSO L’INDIPENDENZA - Donne e società; LA FAMIGLIA - Rituali e convenzioni; MADRI - La dimensione dell’amore; IL CORPO - Femminilità svelata e LE ARTISTE - Realismo e amazzoni dell’avanguardia. In questa ultima sezione saranno presenti le donne artiste, “amazzoni dell’avanguardia russa”, che furono attive nei primi trent’anni del Novecento quando vennero creati veri capolavori da artiste come Natalia Goncharova, Ljubov Popova, Aleksandra Ekster e altre ancora.

La mostra si conclude con la famosa scultura di Vera Mukhina “L’operaio e la kolkoziana”, creata per il padiglione dell’URSS all’Esposizione Internazionale del 1937 a Parigi e con immagini video di quel periodo.

L’esposizione, curata da Evgenija Petrova (direttore Scientifico del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo) e Josef Kiblitskij, restituisce un’idea dell’arte russa dei secoli XIV-XX e del fondamentale ruolo delle donne in questo Paese, della loro bellezza, del loro contributo alla Storia dell’Arte, allo sviluppo e alla modernità, al loro ruolo nella società per l’emancipazione e il riconoscimento dei diritti grazie a un ricco corpus di opere, tramite mezzi espressivi e tecniche poliedriche per restituire, nel modo più ampio possibile, l’evoluzione culturale e sociale attraverso le espressioni artistiche: sacre icone, pittura a cavalletto, scultura e grafica.

Tra gli artisti che hanno raffigurato immagini e destini delle donne i visitatori vedranno opere di Ilya Repin, Boris Kustodiev, Filipp Maljavin. E conosceranno sia l’opera dei pittori di icone che del suprematista Kazimir Malevich, dei maestri degli anni Dieci e Venti del Novecento, di Aleksandr Dejneka, Kuzma Petrov-Vodkin, autore del ritratto della poetessa Anna Achmatova e di molti altri artisti della fine del XIX e inizio del XX secolo.

Sputnik Italia ha visitato la mostra e ha parlato con l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno e con il direttore del Palazzo Reale Domenico Piraina.

"Palazzo Reale prosegue la collaborazione con i più importanti musei del mondo con una grande mostra che si inserisce a pieno titolo nel palinsesto 'I Talenti delle Donne', rappresentando l'universo femminile sia come soggetto delle opere, in grado di raccontare la storia e la vita del popolo russo; sia come autore, portatore di uno sguardo capace di rappresentare la propria contemporaneità, privata e sociale - afferma l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Un percorso originale e affascinante che accompagna il visitatore lungo secoli di storia tagliando epoche e stili molto differenti, grazie a una selezione dei capolavori del Museo di San Pietroburgo scelta direttamente dai curatori del museo".

Il Direttore del Palazzo Reale Domenico Piraina, che ha iniziato questa carica nel lontano 1993 con la mostra di Kazimir Malevich, è felice di ospitare la più importante mostra dell’anno.

“Nella prima e seconda decade del Novecento, si era assistito a una vera esplosione di grandi personalità innovatrici come Natal’ja Gončarova, Alexandra Ekster, Varvara Stepanova, Nadežda Udal’cova, Olga Rozanova, Ljubov’ Popova. Personalità forti, affatto condizionate dal lavoro dei compagni di vita e di arte (Larionov, Vesnin, Drevin, Kručënych, Rodčenko), punte di diamante dei movimenti artistici di avanguardia cui aderirono, dal Cubismo al Futurismo, dal Suprematismo al Costruttivismo al Raggismo.

Pensando ai loro notevoli contributi artistici si potrebbe rispondere alla domanda “perché ci sono state grandi artiste nella Russia delle avanguardie”?

Questa mostra si propone – attraverso uno scandaglio storico-artistico, profondo e accurato, condotto con grande acume critico da Evgenija Petrova e Josef Kiblitskij –, di offrire un contributo per rispondere a questa domanda. La centralità delle artiste nei movimenti russi di avanguardia è stata considerata come un fenomeno eccezionale soprattutto se confrontato con la condizione immota delle donne nelle avanguardie occidentali. Queste donne volitive, tenaci e indipendenti non formarono un gruppo e tra di loro non simpatizzarono; eppure rappresentarono, facendo leva sulle loro qualità morali e estetiche, un avamposto della pittura russa che senza il loro contributo non avrebbe raggiunto l’importanza che le è stata tributata”.

La mostra si può visitare dal 28 ottobre al 5 aprile 2021, sperando che la situazione epidemiologica lo permette. Come ha detto Domenico Pereina, “i musei sono luoghi più sicuri”, i posti dove si guarisce l’anima. Ed ecco alcune immagini della mostra.