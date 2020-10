Bollettino: 271.988 guariti (+3.362), 37.700 deceduti (+221), 255.090 casi attuali (+18.394)

Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati registrati complessivamente 564.778 casi di Covid.

Oggi in forte crescita l'incremento dei guariti dal Covid, che ha superato abbondantemente il livello di 3mila, fermandosi a 3.362. Complessivamente in Italia le guarigioni certificate dall'infezione del nuovo coronavirus sono state 271.988.

Parallelamente al numero dei guariti, purtroppo nella giornata di oggi c'è stato un aumento delle vittime, che sono state 221, 80 in più rispetto a ieri. I morti per Covid in Italia salgono così a 37.700.

Nel Belpaese si contano ad oggi 255.090 persone positive al coronavirus, 18.394 in più nelle ultime ventiquattro ore. Di queste 239.724, pari al 94% circa, sono o asintomatiche o hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi subinfluenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 13.955 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, 958 in più rispetto al dato di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.411, con un incremento giornalieri di 127.

Dei 21.994 nuovi casi, che segnano il nuovo record, 5.035 arrivano dalla Lombardia, la regione con più nuovi contagi.

