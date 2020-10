Sanremo 2021, Amadeus: lavoriamo per farlo tra 2 e 6 marzo

Sanremo 2021 in bilico, ma Amadeus lavora perché la 71° edizione del Festival della canzone italiana possa essere un momento di gioia condiviso in sicurezza.

L’Italia dovrà rinunciare al suo Festival della musica italiana? Amadeus ha confermato quest’oggi che lui e la sua squadra lavorano sul Sanremo 2021 e faranno in modo che si possa svolgere tra il 2 e 6 marzo come da programma.

Tuttavia ammette che ogni decisione finale arriverà probabilmente a gennaio con dati sui contagi più certi.

Amadeus ne ha parlato alla conferenza stampa di presentazione di AmaSanremo, evento dedicato alle giovani promesse della musica italiana.

“A gennaio capiremo come si svilupperanno le cose. Ad oggi è prematuro parlarne, ma deve essere un Sanremo di positività, di gioia, non deve essere un Sanremo dimesso”, ci ha tenuto a precisare il conduttore televisivo giunto alla sua seconda volta come direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo.

“Ad oggi sto pensando a fare un Sanremo in totale sicurezza in accordo con la Rai”, ha commentato Amadeus rispondendo alla domanda di chi gli chiedeva come sarà organizzata la prossima edizione del festival, anche alla luce della chiusura dei teatri italiani.

Il Festival della canzone italiana, infatti, si svolge ogni anno presso il Teatro Ariston di Sanremo.

AmaSanremo

Il progetto AmaSanremo dedicato ai giovani in gara al 71° Festival di Sanremo, andrà in onda per cinque giovedì consecutivi a partire dal 29 ottobre, alle ore 22.45 su Rai1 e su Radio2.

Le cinque serate serviranno a stabilire i 10 artisti che accederanno alla finale del 17 dicembre. Le serate andranno in onda dal Teatro del casinò di Sanremo.

Video. Fai Rumore di Diodato

In attesa di sapere se il 71° Festival della musica italiana si svolgerà oppure no, riascoltiamo 'Fai Rumore', con cui Diodato ha vinto Sanremo 2020.