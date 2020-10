Bollettino: 268.626 guariti (+2.423), 37.479 deceduti (+141), 236.684 casi attuali (+14.443)

Dall'inizio dell'epidemia i contagi da coronavirus in Italia sono stati 542.789.

Nelle ultime ventiquattro ore a 2.423 persone è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus, dato migliore rispetto a ieri quando erano stati in 2.086 a riprendersi dalla malattia. Il bilancio complessivo dei guariti sale così a 266.203.

Oggi sono morte per Covid 141 persone, 13 in più rispetto a ieri. In Italia dall'inizio dell'epidemia il coronavirus si è portato via la vita di 37.479 persone.

Ad oggi 236.684 persone sono attualmente positive al coronavirus, 14.443 in più di ieri. Di queste 222.403, pari a circa il 94% sono asintomatiche o accusano sintomi lievi, per questo si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 12.997, 991 in più rispetto a ieri, sono i malati ricoverati in ospedale con sintomi, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.284, con un incremento giornaliero di 76.

Dei 17.012 nuovi casi registrati oggi, 3.570 arrivano dalla Lombardia, la regione con più contagiati. Sopra 2mila nuovi casi c'è la Toscana, mentre Lazio, Campania, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno nuovi contagi compresi tra mille e 2mila. La Basilicata è la regione con meno casi, solo 8.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 124.686 tamponi, con un tasso di positività pari al 13,6%, in aumento di mezzo punto percentuale.