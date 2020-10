Non solo il Monte Bianco, ecco tutti i territori che rischiamo di perdere

"Questo tipo di misure unilaterali, che non possono e non devono avere conseguenze sul territorio italiano, non sono riconosciute dall’Italia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato l'iniziativa di due comuni francesi, Chamonix e Saint-Gervais, che a giugno del 2019 hanno emesso un’ordinanza che vieta il sorvolo in parapendio su tutta la vetta, compresa la parte che ricade sotto la sovranità italiana.

La questione del confine sul Monte Bianco continua a tenere banco nel dibattito politico italiano. La linea di confine è definita da due accordi internazionali, uno del 1860 e uno del 1947. Ma ciclicamente riesplodono le controversie.

Tanto che, nel 2015, quando il comune di Chamonix decise di apporre i sigilli ai cancelli di accesso alla vetta posizionati dal gestore italiano dello SkyWay Monte Bianco, l’impianto funiviario che collega Courmayeur a punta Helbronner, posizionati sulla terrazza del rifugio Torino, ci fu bisogno di un nuovo accordo che rimarcava il divieto intraprendere atti unilaterali “sulle porzioni di territorio interessate” per risolvere la questione.

Il caso si è riaperto nel giugno nel 2019 con l'iniziativa dei due comuni alpini francesi, a cui era seguita, nel mese di agosto, un’interrogazione sul caso in Parlamento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. L’iniziativa ha portato, dopo un anno e mezzo, alla protesta formale dell’ambasciata italiana a Parigi, con la Farnesina che mercoledì scorso la Farnesina ha espresso un “forte disappunto”.

Ma questa, come ricorda Inside Over, non è l’unica disputa territoriale che oppone Italia e Francia. Nel 2018 la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aveva accusato l’allora governo Gentiloni di voler "regalare" porzioni molto pescose e ricche di idrocarburi di mare di Sardegna e Mar Ligure ai francesi. Il riferimento è all’accordo di Caen, sottoscritto nel marzo 2015, con cui Roma ha scambiato queste aree marittime con alcune secche tra la Corsica, Capraia e l’Isola d’Elba.

L’accordo non è stato ancora ratificato, ma le opposizioni continuano ad accusare l’attuale esecutivo di voler procedere in questo senso, lasciando alla Francia un pezzo di mare particolarmente ricco di fauna ittica davanti alle coste del Ponente Ligure. Proprio qui nel 2016 Parigi sequestrò arbitrariamente un peschereccio italiano, nella zona della “fossa del cimitero”, che secondo il trattato non ancora entrato in vigore, ricadrebbe sotto la sovranità francese.

Sempre per la sovranità su un tratto del Mar Mediterraneo discutono Roma e Algeri. Il 20 marzo 2018, infatti, l’Algeria ha istituito arbitrariamente la sua Zona Economica Esclusiva (Zee), estesa fino al Golfo di Oristano. La questione, come ricorda Analisi Difesa, è stata affrontata nel gennaio del 2020 durante la visita del premier Conte ad Algeri. Per il governo italiano, lo Stato nordafricano avrebbe “disatteso l’articolo 74 della Convenzione Onu sul diritto del Mare che richiede agli Stati, nelle more di un accordo di delimitazione, di cooperare in buona fede con gli Stati vicini”, ledendo i diritti del nostro Paese.

Per risolvere la questione sono in corso trattative tra i due governi. Come riferisce Inside Over, nel dicembre del 2019, inoltre, è stato presentato un disegno di legge per istituire una Zona economica esclusiva italiana.