Bollettino: 266.203 guariti (+2.086), 37.338 deceduti (+128), 222.241 casi attuali (+19.059)

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi sono stati 21.273, con 719 nuovi ricoveri e 80 posti in più occupati di terapia intensiva.

Dall'inizio dell'epidemia nel Belpaese sono stati registrati complessivamente 525.782 casi di Covid.

Nelle ultime ventiquattro ore 2.086 persone sono riuscite a debellare dal proprio corpo il coronavirus, portando così il bilancio complessivo dei guariti a 266.203.

I decessi per Covid registrati oggi sono stati 128, 23 in meno rispetto a quanto avvenuto ieri. Dall'inizio dell'epidemia in Italia il coronavirus si è portato via la vita di 37.338 persone.

Al momento 222.241 persone hanno il Covid, 19.059 in più di ieri. Tra queste 209.027 hanno un decorso della malattia asintomatico o caratterizzato da sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 12.006 persone, 719 in più di ieri, sono i malati che accusano sintomi e necessitano dell'assistenza dei medici in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.208, 80 in più del dato di ieri.

Dei 21.273 nuovi casi registrati nell'ultimo giorno, ben 5.762 arrivano dalla Lombardia, seguiti dalla Campania con 2.590, dal Piemonte con 2.287, dalla Toscana con 1.863, dal Lazio con 1.541, dal Veneto con 1.468 e dall'Emilia-Romagna con 1.192. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a mille, mentre il Molise è la regione con il minor numero di casi, solo 26.

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 161.880 tamponi, con un tasso di positività pari al 13,1%, in aumento di 2,1 punti percentuali.