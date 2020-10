Dpcm, Conte ha firmato la scorsa notte e lo illustrerà in giornata

Secondo le agenzie di stampa italiane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe già firmato il Dpcm la scorsa notte e in giornata è prevista una conferenza stampa per spiegare agli italiani le nuove misure adottate.

La misura dovrebbe restare in vigore fino al 24 di novembre, ed avrebbe come obiettivo salvare il Natale e scongiurare una esplosione dei contagi.

Per le attività commerciali che verranno colpite più duramente dalle nuove restrizioni, tra cui bar e ristoranti chiusi dalle ore 18.00, si prevede una misura di ristoro che dovrebbe valere 1,5 o 2 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a tutte le misure messe in campo fino ad ora.

Il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio e dal ministro della Salute Roberto Speranza, entrerà in vigore a partire dal 26 ottobre e sarà efficace fino a martedì 24 novembre.

Le Regioni ieri si sono espresse contrarie alla chiusura di bar e ristoranti alle ore 18.00 e nei fine settimana e giorni festivi. Così come si oppongono alla chiusura di palestre, teatri e cinema.

Le Regioni vorrebbero però la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole, eccetto le materne. Questo perché le Regioni non hanno mezzi di trasporto sufficienti per soddisfare la domanda ordinaria che solitamente affolla i mezzi di trasporta in epoca non Covid-19.

Le proteste

In tanto a Napoli e a Roma si sono verificate nuove proteste da parte dei commercianti, con l’infiltrazione di gruppi violenti che nulla hanno a che fare con le lecite richieste dei commercianti già piegati dalle misure di contenimento degli ultimi mesi.