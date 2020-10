Covid, Slovenia chiude i confini con l'Italia da lunedì

In seguito ad una decisione presa dal governo di Lubiana nella tarda serata di ieri, la Slovenia chiuderà i confini con l'Italia a partire dal prossimo lunedì, riferiscono i media locali. Sarà consentito ai cittadini italiani soltanto il transito nel Paese per un massimo di 12 ore, per raggiungere altre destinazioni.

A causa dell'impennata di contagi sul nostro territorio nazionale, dal 26 ottobre la Slovenia chiuderà i propri confini con l'Italia.

La notizia è arrivata da fonti locali che parlano di una decisione del governo sloveno presa nella tarda serata di ieri.

Ai cittadini italiani sarà consentito solo il transito, per una massimo di 12 ore, nel Paese per raggiungere destinazioni terza. Sono esclusi da tale disposizione i lavoratori frontalieri, i vettori internazionali, persone in transito, membri di delegazioni straniere, motivi aziendali urgenti o esami medici insieme ai proprietari di beni immobiliari che possono attraversare il confine. Non vengono esclusi controlli sanitari ai valichi.

Il Friuli Venezia Giulia viene considerato dalle autorità slovene come una delle 14 regioni italiane in zona rossa.

Le persone provenienti da Paesi o unità amministrative di Paesi ad alto rischio di contrarre il nuovo coronavirus potranno essere messe in quarantena dalla Polizia di frontiera slovena. In caso di presentazione di un test negativo che non abbia più di 48 ore sarà evitabile la quarantena.

"Alla luce della decisione di Lubiana di chiudere da lunedì prossimo l'ingresso dei cittadini italiani in Slovenia, chiedo al nostro Governo di intraprendere una scelta forte: quella di sigillare tutto, impegnando massicciamente l'esercito per blindare il confine. Perché se di emergenza si tratta, non può esserlo solo per chi vive, lavora e paga le tasse in Italia o in Slovenia, mentre dalla stessa frontiera continua il passaggio illegale di clandestini" ha commentato l'annuncio della Slovenia l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti.

La Slovenia ha registrato dall'inizio della pandemia un totale di 21.274 casi, con 8.018 guariti e 235 deceduti.