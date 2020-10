Coronavirus, positiva una calciatrice della Nazionale Femminile italiana

Test al Covid-19 positivo per una calciatrice della Nazionale Femminile italiana, che in questi giorni si trova a Coverciano preparare il match di qualificazione a Euro 2022 contro la Danimarca.

L'azzurra era stata già sottoposta a due tamponi in data 19 e 22 ottobre, risultando ambedue le volte negativa, venendo pertanto ammessa a far parte del gruppo squadra per il ritiro come previsto dai protocolli UEFA e FIGC

In seguito alla conferma della positività la Federazione ha messo in atto la procedura prevista dalla normativa attualmente vigente, mentre tutto il gruppo, calciatrici e membri dello staff, sarà sottoposto a nuovi esami in serata.

Nella giornata di oggi anche un'altra calciatrice, tesserata per il Napoli S.S.C era stata dichiarata positiva al nuovo coronavirus Sars-CoV-2, costringendo la società ad interrompere gli allenamenti e ad imporre l'isolamento fiduciario per tutto il gruppo.

Il Covid-19 nel mondo del calcio

Quello dell'azzurra è solo l'ultimo caso di positività al coronavirus registrato nel mondo del calcio. Lo scorso 13 ottobre era stata registrata la positività del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, il quale si era sottoposto al test per il Covid-19 durante il ritiro della nazionale portoghese in preparazione delle gare di Nations League contro Francia e Svezia.