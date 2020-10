Covid, De Luca al governo: "Necessario chiudere tutto"

Il governatore della Regione Campania ha esposto tramite un post sulla propria pagina Facebook la richiesta al governo di prendere una decisione riguardo l'ipotesi di lockdown.

"I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo" ha affermato Vincenzo De Luca.

Dall'inizio della pandemia in Campania sono stati registrati in totale 32.025 contagi, con un incremento ieri di 1.541 casi. La Regione ha avuto 8.913 guarigioni e 551 vittime. Il 20 ottobre il Presidente De Luca ha richiesto il coprifuoco per la regione dalle ore 23 per contenere la movida ed ha firmato un'ordinanza per la limitazione degli spostamenti all'interno della regione.