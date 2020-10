Salvini rilancia il video choc dei migranti sul barcone con musica e coltello

Felici, sorridenti, allegri e in vena di festeggiare. Appaiono così in un video che circola su Twitter i migranti su un barcone diretto in Italia: con tanto di musica ad altissimo volume e un coltello che uno degli uomini agita di fronte alla telecamera, come in un moderno arrembaggio.

Il video postato su Twitter da Alessandro Morelli è stato condiviso dal leader della Lega Matteo Salvini che ha accompagnato il post con un commento: "Con tutti i problemi che ha l'Italia dobbiamo accogliere anche questi? La parola d'ordine di un governo serio dovrebbe essere: porti chiusi".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Con tutti i problemi che ha l'Italia dobbiamo accogliere anche questi?<br>La parola d'ordine di un governo serio dovrebbe essere: <a href="https://twitter.com/hashtag/PORTICHIUSI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PORTICHIUSI</a> <a href="https://t.co/QNnIzGYfw9">pic.twitter.com/QNnIzGYfw9</a></p>— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) <a href="https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1318985893840039936?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Con tutti i problemi che ha l'Italia dobbiamo accogliere anche questi?

La parola d'ordine di un governo serio dovrebbe essere: #PORTICHIUSI pic.twitter.com/QNnIzGYfw9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 21, 2020

​