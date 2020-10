Sondaggi politici, 54% degli italiani con Conte

La maggioranza degli italiani valuta positivamente l'operato del governo per contenere la diffusione del virus, secondo le rilevazioni di Ipsos. Il PD, intanto, rincorre la Lega e FdI consolida il vantaggio sul M5S, adesso quarta forza politica italiana.

Nonostante i malumori che si percepiscono sul web, gli italiani sono sostanzialmente soddisfatti dalla risposta del governo all'epidemia di COVID-19. E' quanto emerge dal sondaggio condotto dall'istituto di statistica Ipsos, presentata a DiMartedì su La7 da Nando Pagnoncelli.

Il 54 per cento degli intervistati ritiene che Giuseppe Conte sia di gran lunga il personaggio politico che si sta muovendo meglio in questa fase di lotta alla pandemia, seguito dal leader della Lega Matteo Salvini con il 23 per cento.

Una schiacciante maggioranza valuta positivamente il governo per la gestione dell'emergenza sanitaria:

il 12% molto positivamente,

il 53% abbastanza positivamente,

Il 18% la ritiene abbastanza negativa,

il 12% molto negativa,

il 5% non sa o non risponde.

Il Il 44% degli intervistati, inoltre, reputa adeguate le misure adottate dal governo per contenere la seconda ondata di Coronavirus, mentre il 33% pensa che siano troppo blande. Tuttavia il 61% si sente più sicuro.

Il consenso dei partiti

La Lega continua ad essere il primo partito, ma si trova ben al di sotto della soglia dei 30 punti e con il PD alle calcagna. I sondaggi di Tecnè danno il partito di Matteo Salvini stabile al 24%, seguito dal PD che accelera di 0,5 punti e arriva 21,3% accorciando le distanze.

FdI consolida la sua posizione sul M5S dopo il sorpasso delle scorse settimane e si porta al 16,9%, in lieve crescita, mentre il movimento perde 0,5 punti e scende al 14,7%.

Forza Italia e Italia viva in lieve flessione, ottengono rispettivamente 7,5% e 3,2% di consensi, mentre La Sinistra sale a 3,1. Azione, il partito di Calenda, cresce a lo 2,8% (+0,2), +Europa si ferma 1,7% (-0,1) e i Verdi a 1,5% (-0,1).