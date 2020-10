Spostamenti in Lombardia, Campania e Lazio: torna il modulo di autocertificazione

Per le regioni Lombardia, Campania e Lazio che hanno firmato ordinanze negli scorsi giorni volte alla limitazione degli spostamenti all'interno della regione, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il nuovo modulo di autocertificazione, scaricabile e stampabile in caso ci si debba spostare per "comprovate esigenze" lavorative o di urgenza.

Come in precedenza, durante la prima ondata, il modulo di autocertificazione sarà compilabile anche al momento della presentazione alle forze dell'ordine durante il controllo. All'interno del modulo dovranno essere dichiarate le generalità della persona che intende spostarsi nonostante il divieto, la motivazione e il punto di partenza ed arrivo dello spostamento.

​Le misure adottate dalle regioni

In Lombardia da giovedì 22 ottobre fino al 13 novembre ci sarà il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina. In questa fascia oraria sarà possibile spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di urgenza e per motivi di salute. Nel Lazio, invece, il coprifuoco inizierà dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre e vieterà gli spostamenti tra le 24 e le 5. Gli spostamenti saranno permessi per gli stessi motivi previsti dall’ordinanza della Lombardia.

In Campania dal 23 ottobre sarà in vigore il divieto degli spostamenti interprovinciali, se non per comprovati motivi di salute, lavoro, scuola o necessità. L’ultima ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca non contiene ancora il coprifuoco notturno, in attesa del via libera del governo. Tra le nuove misure contenute nell’ultima ordinanza, anche la proroga al 30 ottobre della chiusura delle scuole primaria e secondaria.