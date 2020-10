L’ultima opera di Laika, Vittorio Sgarbi a cavallo di una capra: “Make Roma Great Again”

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre è comparso a Roma, in Piazza d’Aracoeli, un nuovo poster della Street Artist romana Laika.

Come è ormai noto il senatore Vittorio Sgarbi si è candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. “Chi viene a Roma vede una città morta. Quella con me sarà una rinascita, lo dice il nome del mio partito, Rinascimento”, presenta così alla stampa la sua candidatura a sindaco di Roma il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che vede nella cultura il vero rilancio della capitale. Il suo slogan è più romano che mai: Sgarbi Per Qualificare Roma (SPQR).

"La sindacatura di Virginia Raggi passerà alla storia come la più grave calamità naturale dopo il grande incendio di Roma del 64 d. C. ai tempi dell’imperatore Nerone. C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale", ha detto Sgarbi.

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre è comparso a Roma, in Piazza d’Aracoeli, un nuovo poster della Street Artist romana Laika, che ritrae il senatore Vittorio Sgarbi a cavallo di una capra e che ha tra le gambe i gemelli Romolo e Remo. In alto una targa con scritto: “Make Roma great again”.

© Foto : Gargiulo&Polici Communication Vittorio Sgarbi Sindaco di Roma: “Make Roma Great Again” – L'ultima opera di LAIKA

L'ufficio stampa del politico e critico d'arte ha inoltre dichiarato che la sua candidatura "rompe gli indugi nel centrodestra e costringe i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al confronto".

L'altro candidato papabile per il centrodestra a Roma sarebbe il conduttore e giornalista Massimo Giletti.

Quella di Sgarbi è una candidatura di richiamo che giunge dopo un rifiuto eccellente giunto sulla sponda opposta, quello espresso ieri dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che non concorrerà con il centrosinistra.

Laika è una donna romana che tiene molto al proprio anonimato, è una street artist, o come lei stessa si definisce “autrice/attacchina” o “poster artist”. Di lei non è dato sapere quasi nulla, né età né quartiere di provenienza. Attiva dal 2019, poco si conosce in relazione alla sua identità, visto che si è sempre mostrata con una maschera bianca sul volto e una parrucca rossa, ormai parte del suo progetto artistico.