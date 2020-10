Bollettino di oggi: 255.005 guariti (+2.046), 36.705 deceduti (+89), 142.739 casi attuali (+8.736)

Il numero dei casi totali di Covid ha raggiunto quota 434.449.

Nell'ultimo giorno 2.046 persone sono riuscite a debellare dal proprio corpo il coronavirus, oltre 500 in più rispetto a quanto rilevato ieri. I guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia salgono così a 255.005.

Oggi sono stati registrati 89 decessi per coronavirus, in aumento di 16 rispetto a ieri. I morti per Covid arrivano complessivamente a 36.705.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono oggi in Italia 142.739, ovvero 8.736 in più a quante c'erano ieri. Di queste 133.415, pari al 93,5%, sono asintomatiche o presentano sintomi lievi subinfluenzali, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 8.454 malati di Covid sono ricoverati in ospedale con sintomi che richiedono il controllo dei medici, 778 in più rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva sono invece ad oggi 870, 73 in più di ieri.

Dei 10.874 nuovi casi registrati oggi, 2.023 arrivano dalla Lombardia, seguita dal Piemonte con 1.396, dalla Campania con 1.312 e dal Lazio con 1.224. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati a tre cifre e solo in cinque - Valle d'Aosta, Marche, Molise e Basilicata e Calabria - i nuovi contagi sono stati sotto cento.

Oggi i tamponi eseguiti tornano ed essere abbondantemente sopra 100mila, 144.737 per la precisione, in netto aumento rispetto ai 98.862 di ieri. Il tasso di positività è del 7,5%, -1,9% rispetto a ieri.