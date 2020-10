Bollettino di oggi: 252.959 guariti (+1.498), 36.616 deceduti (+73), 134.003 casi attuali (+7.776)

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 423.578, cifra che include guarigioni, vittime e persone ancora malate.

Oggi 1.498 persone sono riuscite a debellare il coronavirus dal proprio organismo, mentre ieri i guariti erano stati 2.334. Le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia salgono così a 252.959.

Nell'ultimo giorno sono state uccise dal coronavirus 73 persone, 4 in più rispetto a ieri. Complessivamente i decessi per Covid salgono a 36.616.

In Italia ad oggi 134.003 persone risultano positive al coronavirus, 7.776 in più nelle ultime ventiquattro ore. Di queste 125.530, pari al 93,7% circa, hanno un decorso della malattia asintomatico o caratterizzato da sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 7.676 sono i malati di Covid ricoverati in ospedale con sintomi, 545 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva arrivano a sfiorare gli 800 fermandosi a 797, con incremento giornaliero pari a 47 unità.

+ 545 ricoverati e +47 in terapia intensiva anche oggi. Se non si inverte la tendenza molto presto saremo nei guai. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 19, 2020

Dei 9.338 nuovi casi registrati oggi, 1.687 arrivano dalla Lombardia, seguita dalla Campania con 1.593. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati a tre cifre e solo in quattro Friuli Venezia-Giulia, Marche, Molise e Basilicata i nuovi contagi sono stati sotto cento.

Oggi sono stati fatti meno di 100mila tamponi, 98.862 per la precisione, in calo rispetto ai 146.541 di ieri. Il tasso di positività (nuovi positivi su tamponi fatti) è del 9,4%, +1,5% rispetto ai dati di ieri.