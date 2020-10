Nina Zilli è positiva al virus, ma i tamponi le dicono di no

La cantante Nina Zilli sui social network racconta di aver contratto il coronavirus, ma afferma anche che negli ultimi 5 giorni ha fatto due volte il tampone pagandolo di tasca sua e una volta anche il sierologico e i risultati sono sempre usciti negativi, quindi tamponi negativi e presenza di anticorpi zero.

Però lei afferma che un’ora dopo le è venuta la febbre: “Credo che questi esametti siano un po’ ballerini”, ha scritto ai suoi fan.

Racconta che lei di tamponi ne ha fatti a go go, perché tra una trasmissione televisiva e l’altra e una comparsata qui e poi là, ci ha tenuto a preservare anzitutto la salute della sua famiglia.

Lei crede di essersi infettata al ristorante e invita i suoi follower a non andare al ristorante e a non avere proprio vita sociale per le prossime due settimane.

Tuttavia Nina Zilli non riferisce nulla del primo tampone che l’avrebbe segnalata come positiva, lei però è in quarantena e stando alle sue parole potrebbe trascorrere in casa ben più dei dieci giorni ora previsti dalle norme.

Inoltre basta un tampone negativo per dirsi guariti.