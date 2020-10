Dati Covid Palermo, Orlando accusa Regione Sicilia: non ci forniscono i dati

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando lamenta il mancato invio dei dati comunali sull'emergenza sanitaria da parte della Regione Siciliana. Sono 7 mesi che non li riceviamo, dice.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando lamenta che la Commissione Sanità dell’Ars delal Regione Siciliana non gli fornisce i dati giornalieri aggiornati sul numero dei contagiati dal virus Sars-CoV-2.

“A sette mesi dall’inizio della pandemia e nonostante le ripetute richieste, e a due settimane dall’impegno assunto in Commissione sanità dell’Ars che tutti i sindaci avrebbero ricevuto i dati epidemiologici sulle proprie città, non è stata trasmessa al Comune alcuna informativa sul numero di casi positivi”, ha detto il sindaco Orlando come riporta il quotidiano online locale La Sicilia.

Il sindaco di Palermo non è quindi in grado di dire alla cittadinanza quanti siano gli infetti, quanti gli ospedalizzati, e riferisce di non avere dati neppure sul numero di posti letto occupati negli ospedali della sua città.

Una difficoltà oggettiva per i sindaci

Orlando lamenta che la situazione “determina una difficoltà oggettiva per i sindaci ad operare nel proprio ruolo di Autorità sanitarie locali”, contribuendo così a “creare incertezze e confusione fra i cittadini e ad alimentare un clima di disinformazione o di informazione parziale”, prosegue il sindaco di Palermo.

Il problema dei dati raccolti dalla Regione Siciliana

In Sicilia già a maggio si era rilevata una difficoltà con la raccolta dei dati relativi alla conta dei casi di positivi al Covid-19.

La Regione avrebbe inviato dati errati a livello nazionale per una scorretta contabilizzazione. La scoperta l’aveva fatta il direttore generale dell’Asp Sicilia Maurizio Lanza.