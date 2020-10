Bollettino di oggi: 251.461 guariti (+2.334), 36.543 deceduti (+69), 126.237 casi attuali (+9.302)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza sale così a quota 414.241, il bilancio complessivo di guarigioni, vittime e casi attuali.

La regione più colpita rimane la Lombardia con 2.975 nuovi casi, mentre la Campania (+1.376) e il Lazio (+1.198) sono al secondo e terzo posto rispettivamente.

Nelle ultime 24 ore sono guariti 2.334 pazienti, portando il totale delle guarigioni alla quota 251.461. Le vittime sono state 69, con il bilancio complessivo si 36.543 persone.

Al momento in Italia ci sono 126.237 casi attuali dell'infezione con l'aumento di 9.302 nuovi casi rispetto a ieri.

Sono stati effettuati 146.541 tamponi per il totale di 13.540.582 tamponi dall'inizio della pandemia.

Ci sono 750 persone in terapia intensiva (+45), 7.131 sono ricoverati con sintomi (+514), mentre 118.356 sono in isolamento domiciliare. Il tasso di positività è 7,988%.

In stasera si aspetta l'arrivo del nuovo dpcm. In attesa della conferenza stampa di stasera del premier, Giuseppe Conte, si rincorrono da stamattina le indiscrezioni sulla stretta che il governo vorrebbe varare per arrestare la crescita esponenziale dei contagi. Si parla di anticipare la chiusura di ristoranti e bar, di stabilire un limite per il numero di persone sedute allo stesso tavolo e addirittura della chiusura di attività ritenute non essenziali, come le palestre.