Regista Antonio Ricci positivo al Covid-19

Antonio Ricci positivo al nuovo coronavirus è ricoverato in ospedale ad Albenga in via precauzionale. Striscia la Notizia proseguirà con la sua satira serale solita.

Antonio Ricci è in ospedale, in via precauzionale, perché risultato positivo al nuovo coronavirus, ed ha quindi contratto il Covid-19. Il papà di Striscia la Notizia, programma storico di Canale 5 e colonna portante della fascia oraria post Tg delle ore 20, sarebbe ricoverato all’ospedale di Albenga in provincia di Savona, dove il noto regista risiede.

Il programma che ancora dirige come regista prosegue senza alcuna interruzione e anche ieri sera è andato in onda come sempre. Striscia la Notizia, il Tg satirico, è programmato come da palinsesto anche per lunedì 19 ottobre e per i prossimi giorni.

TGCom24 riferisce di aver contattato la famiglia e che questa "ha piena fiducia nell'operato dell'equipe che lo ha in cura".