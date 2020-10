Viminale, niente mascherina per jogging, trekking e nordic walking

Precisazioni sulla mascherina usata durante le attività motorie riconducibili all’attività sportiva. Il Viminale elenca i casi in cui si può non usarla. In coppia distanza di due metri almeno.

Mentre si è in attesa di un nuovo Dpcm con misure ancora più restrittive per contenere il contagio in Italia, che oggi ha sfiorato gli 11mila positivi, il Ministero dell’Interno pubblica delle precisazioni sul Dpcm del 13 ottobre rivolte ai Prefetti, ai commissari di governo e di provincia delle regioni a statuto speciale.

Un aspetto della circolare salta all’occhio e interessa in particolare chi svolge attività motoria, viene infatti spiegato che in questo tipo di attività non “vanno ricomprese alcune attività svolte all’aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all’attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.”

Tra queste attività esentate e che quindi non richiedono l’uso della mascherina, troviamo: “jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva”.

Insomma, se si torna dal supermercato con le buste in mano e si indossa la tuta, bisogna indossare la mascherina perché non si può giustificare come attività motoria, ma se si va in giro in abbigliamento sportivo e si fa jogging e footing, allora la mascherina non è obbligatoria.

Resta comunque inteso che nel momento in cui si termina l’attività motoria intesa come sportiva, la mascherina va indossata. A titolo di esempio, nel tratto di strada che si percorre da casa verso il parco pubblico dove abitualmente si pratica l’attività motoria intensa.

Altra nota molto importante che la circolare fa notare, che se si è in compagnia di un’altra persona è necessario rispettare la distanza di almeno due metri.

Insomma, il trekking, il nordic walking e le altre attività motorie impegnative, meglio praticarle da soli per un po’.

E sarà opportuno ricordare che i presidenti di regione e delle province autonome hanno la facoltà di applicare delle restrizioni con ordinanze localizzate: informarsi è meglio che essere multati.