Bollettino di oggi: 249.127 guariti (+1.255), 36.474 deceduti (+47), 116.935 casi attuali (+9.623)

Il ministero della Salute italiano ha pubblicato i nuovi dati sull'emergenza Coronavirus nel Paese. Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 402.536, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime, con un'aumento di 10.925 unità rispetto a quanto registrato ieri.

La regione più colpita è la Lombardia con 2.664 nuovi contagiati, seguita dalla Campania con 1.410.

Nelle ultime ventiquattro ore sono morte 47 persone, portando il totale delle vittime alla quota 36.474.

Le guarigioni sono state 1.255 nell'ultima giornata, così il totale dei guariti sale a 249.127.

Delle 116.935 persone attualmente positive al coronavirus, 109.613, pari al 93,7%, sono asintomatiche o mostrano sintomi lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. 7.322 persone sono gli ospedalizzati per Covid: di questi 6.617 sono i ricoverati con sintomi, 439 in più nell'ultimo giorno, mentre 705 sono i pazienti in terapia intensiva, 67 in più di ieri.