Governo pensa a decreto per velocizzare misure anti-Covid

Al momento si sta svolgendo il vertice fra governo, Regioni e Comitato Tecnico Scientifico (Cts), mentre in serata ci sarà il consiglio dei ministri: sul tavolo manovra e nuovo dpcm con misure più stringenti per fermare il virus.

Il governo presieduto dal premier Giuseppe Conte sta seriamente pensando all'introduzione di un decreto legge da inserire nella manovra con l'obiettivo di anticipare il prima possibile alcune misure più urgenti per frenare l'avanzata del coronavirus, dopo i record a catena di nuovi contagi registrati nell'ultima settimana.

Al momento è in corso a Roma nella sede della Protezione Civile la riunione di coordinamento con le Regioni a cui prendono parte il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In videoconferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti delle Regioni.

Proprio il ministro della Salute ha chiesto apertamente durante il vertice l'uso nella misura larga più possibile dello smart-working (telelavoro).

"Serve una mossa netta sullo smart-working, direi di arrivare anche al 70-75%".

Allo stesso tempo Speranza, preannunciando l'arrivo del nuovo dpcm, ha ribadito la priorità per scuola e lavoro e la stretta sulle attività non essenziali.

"Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro."

In precedenza era stato riferito che il governo valuta l'introduzione del coprifuoco dalle 22 nel nuovo dpcm.

Nel bollettino di ieri per la prima volta in Italia sono stati superati i 10mila contagi in un solo giorno. Dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati complessivamente 391.611 casi di Covid.