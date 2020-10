Coronavirus, l'allarme di Crisanti: "Siamo a un punto di rottura, le misure non funzionano più"

"Non si riesce a fare tracciamento sul territorio e non si riesce ad arrestare la trasmissione Siamo arrivati al punto di rottura in cui le misure non funzionano più". A lanciare l'allarme è il virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, intervenuto oggi a Mattino 5, che mette in guardia su una nuova possibile escalation dell'epidemia di COVID-19 causata dai contagi fuori controllo.

I tracciamenti permettono di rintracciare solo una parte dei contatti del nuovo positivo, avverte il professore.

"Non dobbiamo guardare i casi di ogni giorno, dobbiamo guardare i casi e le persone che riusciamo a isolare - spiega - una persona ha in genere 10-15 contatti, noi siamo al di sotto di un rapporto 1:1. Se una persona si infetta, nei precedenti 5 giorni ha incontrato 10-15 persone. Bisogna intercettare la maggior parte di queste persone e tutto questo non accade. Farei uno stress test sull'app Immuni per capire se funziona", aggiunge.

La chiusura delle scuole in Campania

Secondo Crisanti è necessario effettuare un maggiore monitoraggio delle scuole e ipotizza l'utilizzo di test rapidi per il coronavirus.

La situazione del coronavirus in Italia

"Non mi voglio intromettere in una decisione politica, ma è giunto il momento di capire cosa sta succedendo nelle scuole", osserva riguardo la sospensione dell'attività scolastica in presenza disposta dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Ora abbiamo i test rapid - prosegue -dovremmo usarli per campionare. Ci viene detto che nelle scuole ci sono stati 1500 casi: è preoccupante, se pensiamo che tra i bambini sono l'1%. I test rapidi sono un po' meno efficaci, ma sono validi per questa situazione: se facciamo i test rapidi a scuola, possiamo vedere se c'è trasmissione. Poi - conclude -se vogliamo vedere quanti sono gli infetti, bisogna eseguire test più accurati".

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.804 nuovi casi di contagio da coronavirus, con 83 morti e 1.899 guariti. Il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto i 381.602, dato comprensivo di contagiati, guariti e vittime, con un'aumento di 8.804 unità.

La Lombardia si conferma la regione col maggior incremento di contagi, oltre 2.067, seguita dalla Campania che supera i mille contagi (+ 1.127).

Nell'ultimo giorno sono morte 83 persone mentre il bilancio complessivo delle vittime di Covid-19 raggiunge quota 36.372.

La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 1.899 unità, che porta il totale dei guariti a 245.964.