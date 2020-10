Covid-19, positiva Gelmini, capogruppo Fi alla Camera: "Virus subdolo e pericoloso"

"Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina". Lo ha comunicato questa mattina con un post di Facebook la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelimi. L'ex ministro dell'Istruzione era in partenza per presenziare i funerali di Jole Santelli, la governatrice della Calabria deceduta ieri in seguito a una lunga malattia.

La Gelmini assicura di star bene ed essere asintomatica, e invita alla prutenza.

"Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo", scrive. "Supereremo anche questa", aggiunge.

A fine settembre due senatori del gruppo del Movimento Cinquestelle al Senato sono risultati positivi al tampone naso-faringeo per il coronavirus SARS-CoV-2. Immediatamente è stata attivata a Palazzo Madama la procedura d'emergenza, con tutto il gruppo pentastellato che è stato sottoposto al tampone.

Il Covid-19 tra i politici italiani

Sono ormai diversi i volti della politica italiana che hanno dovuto fare i conti di persona con la pandemia di Covid-19, risultando positivi al tampone.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è risultato positivo il 7 marzo. Pochi giorni prima, a Milano, aveva partecipato a un aperitivo pubblico sui Navigli. In seguito ad annunciare la propria positività al coronavirus è stato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

Uno degli ultimi casi annunciati tra i politici è quello di Silvio Berlusconi, che ha fatto sapere di essere positivo al coronavirus il 2 settembre. Nella notte del 3 settembre è stato ricoverato al San Raffaele per poi venire dimesso il 14 dello stesso mese. Il 30 settembre il Cavaliere è risultato negativo al primo tampone per il SARS-CoV-2.