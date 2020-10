Tromba d'aria in Maremma, ripristinata l'elettricità in 13 case rimaste al buio

L'Enel comunica che è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica nelle zone della Maremma colpite da un black out dopo la tromba d'aria avvenuta nelle scorse ore

Il maltempo che ha imperversato nella provincia di Grosseto aveva provocato l'abbattimento di una linea Enel, con conseguente interruzione nella fornitura di energia elettrica nella zona di Pian di Palma, nei pressi di Saturnia.

Enel Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che ora il servizio elettrico è stato ripristinato con l'impiego di un gruppo elettrogeno:

"In riferimento alla tromba d’aria in Maremma, E-Distribuzione, e, precisa che si è trattato di un albero, collocato fuori dalla fascia di competenza dell’azienda, abbattutosi su una singola linea elettrica di Pian di Palma che ha generato un disservizio per 13 utenze della zona. I tecnici della società elettrica sono intervenuti sul posto e hanno ripristinato il servizio elettrico con l’installazione di un gruppo elettrogeno; adesso sono in corso le operazioni per la sostituzione del tratto di linea danneggiato senza ulteriori disagi per la clientela. E-Distribuzione segnala di non avere altri disservizi in corso nell’area." - si legge in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa Enel.

Maltempo in Italia

Clima autunnale ed episodi di maltempo anche forti si sono registrati in diverse zone d'Italia nelle ultime 48 ore. In particolare una tomba d'aria ha provocato seri danni a Chioggia, in Veneto, con allagamenti, pali e tettoie divelte dalla furia del vento.