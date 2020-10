Scuola, solo lo 0,08% dei contagi in classe. Brusaferro: "monitorare fuori dal mondo scolastico"

Soltanto lo 0,08% dei contagi tra i più giovani è avvenuto tra i banchi di scuola. Lo rivela un'indagine condotta dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici.

Alla data del 10 ottobre nelle scuole ci sono stati 5.793 casi di positività fra gli studenti, 1.020 i casi tra il personale docente, pari allo 0,133%, 283 casi tra il personale non docente, pari allo 0.139%, secondo le rilevazioni in data 10 ottobre comunicate questo giovedì dal Ministero dell'Istruzione.

L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato i dati del monitoraggio del Miur, su cui si è espresso il presidente Silvio Brusaferro.

"I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico", ha detto Brusaferro, in un tweet riportato dall'ISS.

Presidente @s_brusaferro: i dati odierni confermano che la trasmissione del #virus 🦠a #scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico🧑🏿‍🤝‍🧑🏻👭@MIsocialTW #covid19 pic.twitter.com/7Mzxmdm0rf — ISS (@istsupsan) October 15, 2020

​I dati riferiti dal Miur sono coerenti con le affermazioni del ministro Lucia Azzolina, che negli scorsi giorni è intervenuta più volte per difendere la didattica in presenza, in seguito alle proposte di alcuni governatori di ritorno alla DaD per alleggerire il trasporto locale. La Azzolina, in una dichiarazione all'agenzia Ansa, aveva detto che la scuola è un posto sicuro e i ragazzi sono contenti di essere tornati fra i banchi "e lì devono rimanere", escludendo l'ipotesi di un ritorno alla didattica a distanza.