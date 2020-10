Tromba d'aria si abbatte su Chioggia, il vento scoperchia anche le tombe del cimitero - Video

Il maltempo si abbatte sull'Italia: segnalate trombe d'aria in Veneto, Sardegna e Toscana. A Sottomarina di Chioggia il vento è stato così forte da scoperchiare alcune tombe del cimitero.

Nelle ultime ore il maltempo ha flagellato tutta l'Italia, con diverse trombe d'aria in Maremma, ad Alghero, Santa Marinella, provocando danni contro strutture, alberi e pali della luce.

Paura a Chioggia una tromba d'aria sottomarina che ha colpito l'area, lasciando dopo il suo passaggio una scia di devastazione. Ingenti i danni a causa delle forti raffiche di vento che hanno scoperchiato le tettoie dei palazzi e sradicato grossi alberi.

L'imbuto di vento si è abbattuto verso le nove e mezza del mattino, investendo la zona marina e le strade della città.

I danni maggiori si sono verificati a ridosso della spiaggia, dove il vento ha distrutto stabilimenti balneari e persino le aree con giochi per bambini.

Danneggiati anche l'area dello stadio Ballarin e il cimitero di Sottomarina, dove diverse tombe di famiglia sono state scoperchiate.

15/10/20. Tornado, tromba d'aria, tempesta tropicale...: tanti modi per tentare di definire il devastante ed eccezionale evento di maltempo che ha provocato grossi danni nella mattinata di oggi soprattutto a Sottomarina (centro e lido), ma anche nella zona dello stadio Ballarin pic.twitter.com/mAZEwB1mln — nuova scintilla (@NuovaScintilla) October 15, 2020

​Giornata nera per il maltempo anche in altre regioni d'Italia. Un'altra tromba d'aria si è abbattuta in Toscana, nel grossetano, dove una tromba d'aria ha colpito la zona di Pian di Palma. Un albero è crollato su una linea dell'Enel lasciando al buio 13 utenze della zona.

In Lazio il maltempo ha provocato l'intervento dei vigili del fuoco per una tromba d'aria sul litorale di Santa Marinella, che ha danneggiato il porticciolo turistico e scoperchiato i tetti degli edifici.

Infine, nella serata di ieri, un'altra tromba d'aria si era formata ad Alghero, in Sardegna.