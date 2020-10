Acqua alta a Venezia, si solleva il MOSE

Torna l'acqua alta a Venezia e si solleva il MOSE per fermare l'alta marea. E' la seconda volta che il sistema di dighe entra in funzionamento, la prima il 3 ottobre.

E' iniziato il sollevamento del Mose che servirà a fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale, con un picco di acqua alta di 135 cm previsto per le 10.45. Lo ha comunicato il Provveditorato alle Opere pubbliche, secondo quanto riferisce ANSA

Nel giro di un'ora il sistema di paratoie sbarrerà passaggio alle bocche di porto, salvando la laguna dall'acqua alta. La Capitaneria di porto ha interdetto la navigazione.

Il comune di Venezia rende noto che in questo momento l'acqua ha raggiunto un livello sino a 65 cm e che il MOSE è attivo.

🔸 #AcquaAlta #Aggiornamento🔸



✅Sistema MOSE attivo



📌A Venezia la marea è stabile tra 60 e 65 cm



❗️A Chioggia, causa forte vento di Bora, si registrano circa 10, 15 cm in più rispetto a Venezia. pic.twitter.com/dVGECYn90t — Comune di Venezia (@comunevenezia) October 15, 2020

​Le paratoie del MOSE si sono sollevate per la prima volta lo scorso 3 ottobre, per la prima alta marea della stagione autunnale. Il sistema di dighe, nonostante non sia ancora completato, ha funzionato, difendendo il cuore della città lagunare dal picco di alta marea, previsto per mezzogiorno.