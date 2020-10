Di Maio a Mosca: "Ammettiamo differenze con la Russia, ma siamo per il dialogo attivo"

L'Italia resta impegnata per il dialogo attivo con la Russia nonostante alcune divergenze. La missione del ministro Di Maio a Mosca ne è la prova.

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio al termine della XVII seduta del Circeif, Consiglio Italo Russo di Cooperazione Economica e Finanziaria svoltasi a Mosca ha sottolineato che l'approccio dell'Italia nei confronti della Russia resta quello di un partner privilegiato, come sottolinea il carattere dinamico delle relazioni commerciali fra i due paesi.

Dal punto di vista politico, Di Maio non ha nascosto le differenze esistenti:

"L'Italia testa coerente col suo approccio internazionale che mira a sostenere i diritti umani, ma anche a proseguire il corso del dialogo attivo con la Russia e la mia visita qui Mosca ne è la prova" - ha detto Di Maio.

La visita di Di Maio a Mosca: in programma incontro con Lavrov

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in visita a Mosca. Nel suo programma, dopo la presenza alla riunione del CIRCEIF – Consiglio Italo Russo di Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria, figura anche un incontro con ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. In agenda i seguenti temi: rapporti tra UE e Russia, i dossier su Ucraina, Bielorussia, Nagorno-Karabakh, risoluzione delle crisi in Libia e Siria.

