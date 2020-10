Nuovo Decreto Conte anti diffusione coronavirus: il mondo social si scatena

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) con le nuove misure per il contrasto al contagio da coronavirus. In particolare la "forte raccomandazione" alle limitazioni anche in ambito domestico ha scatenato l’ironia del web.

In nuovo decreto prevede limitazioni a sport, stadi, cinema, concerti, gite scolastiche, movida ma soprattutto, due sono gli aspetti che hanno scatenato ironia, sarcasmo nonché anche ruvida critica sui social – quella su l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e ancor più la “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva.

Quest’ultima si temeva sarebbe divenuta una vera e propria norma con tanto di possibilità di multe salate.

Il Ministro Speranza al programma ‘Che tempo che fa’ aveva detto: "Vieteremo le feste private in casa" e alla domanda del conduttore Fabio Fazio, su come avrebbero fatto a controllare aveva risposto: “Confidiamo che ci perverranno segnalazioni".

Alla fine la linea dura che questi paventava non è passata, Conte ha preferito non oltrepassare la ‘linea rossa’ dell’intimità domestica optando non per un vero e proprio divieto ma per una “forte raccomandazione”, tuttavia in ambito social su questo specifico punto erano già partiti gli strali.

Visualizza questo post su Instagram #infami #DPCM Un post condiviso da Gianni (@zeroassoluto996) in data: 13 Ott 2020 alle ore 6:12 PDT

In questo post instagram, nell'espressione “Confidiamo che ci perverranno segnalazioni" è stata colta un'associazione mentale piuttosto significativa.

Il tweet a seguire è sulla stessa frequenza ma la metafora è con l'applicazione 'immuni' che qui diventa l'applicazione 'infami':

Divieto di feste private e forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa più di sei persone con cui non si conviva.



Il Governo invita i vicini a scaricare l’app Infami.#Dpcm — giuliaselvaggi (@giuliaselvaggi2) October 13, 2020

Il tema delazione, evocato (più o meno) involontariamente dal Ministro Speranza, ha ispirato anche l'account gialucapipito che si è immaginato di aver vinto il 'concorso del nuovo Dpcm' e ora essere stato assunto per un nuovo lavoro: "Delatore presso il Tribunale della Santa Inquisizione":

Sempre sul tema 'delazioni', Osho (oltre 370mila follower) ha una sua teoria su come potrebbero essere messe in atto:

​Ancora Osho, e ancora su Twitter, ha una ennesima visione distopica:

L'account 'Minollo' (ricordate lo sketch dell'Arca di Noè di Troisi nel gruppo La Smorfia?) ha invece un'intuizione definitiva e capisce finalmente una cosa che si era sempre chiesto:

Mo si spiega perché i servizi di piatti del corredo erano tutti da sei!#Dpcm — Minollo_o (@MinolloO) October 13, 2020

​Qui invece abbiamo una simpatica raccolta di italiche 'interiezioni' che da sole valgono mille approfondite analisi:

Niente comunque a confronto agli 'approfondimenti' in materia di Vittorio Sgarbi (disclaimer: per la natura dei contenuti e il linguaggio utilizzato per la comunicazione degli stessi, se ne consiglia una visione ad un pubblico adulto):

E questo è solo l'inizio. Il Dpcm è stato appena approvato.