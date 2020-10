Roma, francese si rifiuta di indossare la mascherina a bordo del tram e causa lo stop del mezzo

L'autista del tram è stato costretto a fermare la corsa all'altezza di piazza della Marina, Roma, quando un 41enne di origini francesi si è rifiutato di indossare la mascherina sul mezzo di trasporto, contravvenendo alle disposizioni contenute anche nell'ultimo Dpcm per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

All'arrivo delle autorità, gli agenti del commissariato Villa Glori, il 41 enne che si trovava ancora a bordo del tram stava discutendo con un altro passeggero per il suddetto motivo.

L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed ha ricevuto una sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Nei giorni scorsi a Napoli una donna, sprovvista di dispositivo di protezione, è stata trattenuta dopo aver aggredito due poliziotti che le avevano intimato di indossare la mascherina. La donna rischia la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e violazione dei provvedimenti anti-contagio.

Secondo il nuovo Dpcm firmato il 12 ottobre rimane effettivo l'obbligo di uso della mascherina nei luoghi pubblici e all'aperto, con eventuale sanzione da 400 a mille euro per il mancato uso dei dispositivi di protezione. L'uso della mascherina è "fortemente consigliato" anche in casa in caso di incontri con persone non conviventi.