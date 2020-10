Giro d'Italia a rischio: una squadra ritirata e altri 8 positivi

La Corsa Rosa, già rinviata a maggio, potrebbe concludersi in anticipo rispetto a quanto previsto, a causa dei nuovi casi di Covid-19 emersi in gruppo.

Rischia di concludersi in anticipo la centotreesima edizione della Corsa Rosa, travolta in poche ore da ben otto nuovi casi di Covid-19, dopo che già uno dei

Dopo la positività del britannico della Michelton Scott Simon Yates, sono altri due i corridori, dei quali per ora non si conoscono i nomi che hanno presentato esito positivo al tampone del coronavirus: Steven Kruijswijk, leader del Team Jumbo-Visma, e un altro del Team Sunweb.

Altri sei casi invece sono stati registrati tra il personale delle squadre, con quattro appartenenti alla Mitchelton-Scott, che ha comunicato il proprio ritiro dalla corsa, uno al Team AG2R-La Mondiale e uno al Team Ineos Grenadiers.

Per tutti i corridori e i membri dello staff delle squadre coinvolte è stata attivata la procedura d'emergenza che prevede la messa in isolamento per un periodo di 14 giorni, come riferito da Rcs Sport in un comunicato odierno:

"In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia, sviluppato in accordo con l’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test nei giorni 11 e 12 ottobre. Sono stati effettuati 571 test: due corridori, uno del Team Sunweb e uno del Team Jumbo - Visma, sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento; sei membri dello staff, quattro della Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers, sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento".

Il Giro d'Italia 2020

Inizialmente prevista dal 9 al 31 maggio 2020, il Giro d'Italia 2020 si svolge in ventuno tappe dal 3 al 25 ottobre 2020, per un totale di 3486,9 km, con partenza a Monreale, in Sicilia, e arrivo a Milano.

La Corsa Rosa, secondo il percorso iniziale annunciato da Rcs Sport, avrebbe dovuto prendere le mosse da Budapest, in Ungheria, ma a causa del rinvio per la pandemia di Covid-19 gli organizzatori hanno optato per un nuovo percorso tutto italiano.