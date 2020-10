Asl nega suicidio assistito, Cappato: "Non rispetta la Corte Costituzionale, Speranza intervenga"

Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, afferma che si tratta di una violazione della sentenza 242\2019 della Corte Costituzionale e chiede l'intervento del Ministro della Salute Speranza.

​A proposito della sentenza, l'associazione sottolinea come la Asl si sia “rifiutata di applicare il principio stabilito dalla sentenza 242\2019 della Corte Costituzionale, che ha valore di legge, sul diritto ad accedere al suicidio assistito, per pazienti mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, con patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, capaci di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Sta accadendo che una persona gravemente malata è costretta a subire sofferenze insopportabili perché il Servizio Sanitario Nazionale rifiuta di applicare la sentenza della Corte costituzionale sull'aiuto a morire. Il Ministro della Salute intervenga!#12ottobre #eutanasia pic.twitter.com/3ugUoHxHA9 — Marco Cappato (@marcocappato) October 12, 2020

L'associazione è pronta a passare dalle parole ai fatti.

"Stiamo preparando un’azione giudiziaria contro questo diniego di gravità assoluta e continuiamo a ribadire l’urgenza di una legge sul fine vita", spiega il segretario Filomena Gallo.

L'attività dell'associazione certo non si ferma nemmeno dopo che il pm Massa ha fatto ricorso contro l'assoluzione della Welby e dello stesso Cappato per la morte di Davide Trentini.