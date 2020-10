Nuovo dpcm, ecco le possibili novità

In corso a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e le Regioni con i ministri Francesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute).

Tra le misure in discussione ci sono le limitazioni a cerimonie e feste private, lo stop alle gite scolastiche, il divieto di sosta di fronte ai locali dopo le 21 e nuovi orari per bar e ristoranti.

Si valuta anche la proposta, avanzata da alcuni presidenti di Regione, della didattica a distanza per tutte le scuole per non affollare i mezzi pubblici.

Sono questi i punti nevralgici della bozza del nuovo dpcm per contenere i nuovi contagi da Covid-19.