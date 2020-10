Bollettino di oggi: 240.600 guariti (+891), 36.205 deceduti (+39), 82.764 casi attuali (+3.689)

Il numero dei casi totali sale dall'inizio dell'epidemia sale così a 359.569.

Fino ad oggi nel Paese sono guarite dall'infezione del nuovo coronavirus più di 240mila persone, 240.600 per la precisione e 891 in più rispetto al dato segnalato ieri. L'incremento giornaliero dei guariti tuttavia è inferiore rispetto al precedente, quando le guarigioni erano state 1.184.

Sfiorano 40, fermandosi a 39, le nuove vittime del Covid su base giornaliera. Ieri si erano contati 13 decessi in meno. Complessivamente le persone uccise dal coronavirus arrivano a 36.205.

Oltre 80mila sono le persone in Italia che al momento hanno nel proprio corpo il coronavirus, precisamente 82.764. Di queste 5.273 sono ospedalizzate, con 4.821 pazienti ricoverati con sintomi, 302 in più di ieri, e 452 in terapia intensiva, 32 in più nelle ultime ventiquattro ore. 77.491 positivi al coronavirus, pari al 93,6% del totale degli infettati, si curano a casa in autoisolamento fiduciario presentando un decorso della malattia o asintomatico o in presenza di lievi sintomi influenzali.

Dei 4.619 nuovi casi rilevati oggi, 696 arrivano dalla Lombardia, la regione che ha fatto più tamponi di tutti con 13.934, seguita dalla Campania con 662 (7.405 tamponi), dalla Toscana con 466 (8.958 tamponi), dal Piemonte con 454 (6.386 tamponi), dal Lazio con 395 (13.830 tamponi), dall'Emilia-Romagna con 337 (6.660 tamponi), dal Veneto con 328 (6.348 tamponi), dalla Sicilia con 298 (3.892 tamponi), dalla Liguria con 186 (1.570 tamponi), dalla Puglia con 157 (2.433 tamponi), dall'Umbria con 148 (4.509 tamponi), dalla Sardegna con 129 (1.578 tamponi) e dall'Abruzzo con 117 (2.227 tamponi).

Nelle rimanenti 7 regioni - Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Molise, Basilicata e Calabria - i contagi sono stati inferiori a cento.

Nella nota integrativa del bollettino si rileva che in Calabria "dei 53 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono migranti."

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 85.442 tamponi, in calo rispetto ai 104.658 di ieri.